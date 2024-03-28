Россельхознадзор: проблем с поставками бананов из Эквадора не ожидается

Проблем с поставками бананов из Эквадора не предвидится, но диверсифицировать импорт надо, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Он уточнил, что Эквадор сегодня не самый крупный поставщик бананов в мире. Например, больше экспортируют Индия, Китай. Тем не менее, на наш рынок большинство бананов завозится как раз из Эквадора (по оценкам экспертов, 95%).

"Мы хотим одного: вы либо обрабатывайте у себя, либо делайте так, чтобы мы не занимались не своей работой. Ведь мы выстраиваем свою работу, чтобы переносить ответственность на ту сторону - аккредитовывать предприятия, инспектировать плантации, места использования пестицидов. Наша задача - туда перенести, а не здесь это делать. Мы же не можем бегать за каждым кораблем", - рассказал Данкверт.

В феврале 2024 года Россельхознадзор попросил министра сельского хозяйства и животноводства Эквадора приостановить сертификацию пяти экспортеров бананов из-за обнаружения в них вредителя мухи-горбатки. Позже ведомство сняло этот запрет под гарантии эквадорских властей. Но еще в январе 2024 года, по информации Россельхознадзора, в Россию поступила первая партия бананов из Индии.

Кроме того, в январе в Эквадоре произошел вооруженный конфликт властей с боевиками, захватившими заложников. Тогда в России поднимался вопрос о том, как эта ситуация может повлиять на поставки бананов.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), крупнейшим производителем бананов в мире является Индия (33 млн тонн в 2023 году), на втором месте - Китай (12 млн тонн), на третьем - Индонезия (8,7 млн тонн).