Альфа-Банк спрогнозировал курс рубля на апрель

В первом квартале 2024 рубль в паре с долларом торговался в диапазоне 90–93,5 ₽ — это минимальный месячный коридор за полтора года. Низкая волатильность связана с требованием по репатриации валютной выручки, говорит руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Сейчас экспортёры должны зачислять на счета в российские банки не менее 80% валюты и продавать не менее 90% от неё.

Меры валютного регулирования действуют до конца апреля, и есть высокая вероятность их продления, полагает эксперт. Это позволит сохранить пониженную волатильность рубля. Рублю также оказывает поддержку жёсткая денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России. На последнем заседании 22 марта 2024 года ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых и не стал смягчать риторику. Аналитики «Альфа-Инвестиций» ожидают сохранения высокой реальной процентной ставки в ближайшие месяцы.

«По рублю на апрель снова преимущественно нейтральные ожидания. В первую очередь из-за работы механизма по обязательной продаже валютной выручки, снижающего волатильность», — отмечает Василий Карпунин.

Альф-Банк к концу апреля прогнозирует следующие курсы: