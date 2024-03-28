«Американская мечта» стала недостижимой для граждан страны

Стоимость «американской мечты», воспеваемой СМИ на протяжении десятилетий, выросла до $3,5 млн, при том, что житель страны в среднем зарабатывает за годы жизни около 2,3 млн, заявили эксперты Джорджтаунского университета. Об этом пишет The Washington Times.

Аналитики пояснили, что этот институт включает в себя как духовные, так и материальные ценности. В частности, предполагается создание семьи, достижение финансового успеха, покупка собственного дома.

Все эти компоненты американской мечты неумолимо дорожают и доступны все меньшему числу граждан, подчеркнули эксперты.

По их данным, средняя продолжительность жизни в США составляет около 76 лет, из них люди работают порядка 40 лет. Для обеспечения «золотого стандарта» американцу необходимо зарабатывать около $40 тыс. в год или $3,3 тыс. в месяц.

При таком доходе будущая семейная пара сможет позволить себе потратить на свадьбу $35,8 тыс. Роды при наличии медстраховки обойдутся в $2,8 тыс. Расходы на ребенка до 18-летнего возраста составят около $576 тыс., то есть $32 тысячи в год.

За обучение в вузе придется отдать порядка $42 тыс. в год, за страховку за всю жизнь уйдет до $934 тыс. За дом с учетом процентов по 30-летней ипотеке придется выложить почти $800 тыс. Расходы на приобретение, эксплуатацию и обслуживание личного транспорта — около $271 тыс. долларов.

В общей сложности, констатировали эксперты, на семью с одним ребенком набежит порядка $3,5 млн.

Ранее The Wall Street Journal опубликовала результаты исследования, согласно которому лишь 36% жителей США верят в достижимость американской мечты, а 45% полагают, что «когда-то ее идеалы были правдой, но сейчас — нет».