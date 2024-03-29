Эксперты предположили, как изменится курс рубля с 1 апреля

Эксперты в беседе с изданием Life поделились своими прогнозами относительно курса рубля в апреле. В частности, в компании «БКС Мир инвестиций» не исключили того, что в моменте доллар приблизится к 90, евро — к 98, а юань — к 12,5.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман ожидает стабильного удержания нацвалюты на позициях 90–94 рублей. На ситуацию окажут влияние стабильно высокая ключевая ставка, налоговый период, который закончится в конце апреля, а также решение о пролонгации продажи экспортной выручки, подчеркнул он.

По словам частного инвестора, основателя Школы практического инвестирования Федора Сидорова, сейчас рубль находится под воздействием проинфляционных факторов. Поддержат нацвалюту обязательная продажа валютной выручки и сезонность спроса на нее, считает он.

Собеседник считает, что при позитивном сценарии курсы валют будут в примерно следующем коридоре: около 92 рублей за доллар, 98–99 рублей за евро и 12,8 рубля за юань. При негативном же сценарии можно будет увидеть такие котировки: 93–94 рубля за доллар, до 103 рублей за евро и порядка 13,4 рубля за юань, отметил Сидоров.

Ранее эксперт в сфере инвестиций, руководитель управляющей компании «Джи Эл Эс Инвест» Эдуард Бугров заявил, что традиционного повышения доллара в этом году стоит ожидать в период отпусков в связи с повышенным спросом на валюту.