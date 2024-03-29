В Гонконге рассказали о влиянии зерновой биржи БРИКС на мировой рынок

Россия готовится к созданию зерновой биржи БРИКС. Так, ситуация может отразиться на глобальном сельскохозяйственном рынке, сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

Авторы прогнозируют усиление влияния РФ как ключевого поставщика зерна и повышение продовольственной безопасности стран БРИКС после принятия данной меры.

В статье говорится, что зерновая биржа БРИКС укрепит геополитические и геостратегические контакты между странами-участницами за счет более тесных сельскохозяйственных и торговых связей с Россией. За этим последуют изменения в глобальной динамике сил, отмечается в публикации.

Кроме того, авторы ожидают усиления конкуренции со стороны стран БРИКС на мировой арене. Подчеркивается, что США, Канада и Австралия, вероятно, столкнутся с трудностями при сохранении своей доли на рынке и ведении переговоров о выгодных торговых условиях.

Ранее глава МИД Нигерии Юсуф Туггар заявил, что его страна планирует подать заявление на вступление в БРИКС после обсуждений с «заинтересованными группами и внутренними органами».