США и Украина подписали соглашение об отсрочке выплат по госдолгу

Министр финансов Украины Сергей Марченко и посол США в Киеве Бриджит Бринк подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу.

Об этом сообщает украинский Минфин.

"Подписание данного соглашения позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет и направить средства, которые должны были быть уплачены, на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер", - цитирует Минфин в Telegram-канале главу ведомства.

Отмечается, что заключение соглашения было предусмотрено меморандумом о взаимопонимании относительно приостановления выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

Ранее председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев со ссылкой на данные украинского Минфина сообщал, что по состоянию на 29 февраля государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 490,1 млрд гривен, или $143,7 млрд. Из них 69,7% приходится на внешний долг. Гетманцев также напомнил, что на этом этапе долговая нагрузка на бюджет облегчена тем, что внешний долг по большей части реструктурирован: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба - до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами - до августа 2024 года, но также готовятся переговоры о продлении реструктуризации до 2027 года.

Что касается текущего бюджета, то, по данным экспертов, Украине хватит денег лишь до конца лета или даже только до конца весны. На этом этапе нехватка денег компенсируется внутренними заимствованиями - Минфин почти еженедельно проводит аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа. С начала года было привлечено более 100 млрд гривен (около $2,6 млрд).