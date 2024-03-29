В JPMorgan увидели риск внезапного краха фондового рынка США

Главный стратег по акциям JPMorgan Chase Дубравко Лакос-Бухаса не исключил краха фондового рынка США из-за чрезмерного накопления инвесторами активно растущих акций американских компаний, передает Bloomberg.

Как уточнил эксперт, такой сценарий может развиться в любой день. Он напомнил о том, что в США уже случались внезапные падения рынка. Специалист отметил, что это происходит, когда один фонд из-за опасений коррекции начинает закрывать позиции.

«За ним следует второй, третий, – и вот рынок уже застигнут врасплох», – подчеркнул Лакос-Бухаса.

Сообщается, что индекс S&P 500 увеличивается пятый месяц подряд. Суммарный рост оценивается в 26,5%. Аналитик считает, что инвесторы занялись скупкой акций с целью сохранения «здоровой» экономики в США.

Ранее глава инвестфонда BlackRock Ларри Финк предупредил о том, что США ждет кризис, подобный «потерянному десятилетию» в Японии. Это связано с государственным долгом страны, который увеличивается, как «снежный ком».