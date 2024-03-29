Украина и Индия договорились о восстановлении торговли

Министры иностранных дел Украины и Индии Дмитрий Кулеба и Субраманьям Джайшанкар заявили о стремлении двух стран восстановить торговлю и сотрудничество до уровня, предшествовавшего началу боевых действий на украинской территории. Об этом со ссылкой на заявления дипломатов пишет Reuters.

Визит главы МИД Украины в Нью-Дели стал первыми переговорами двух стран на таком уровне с февраля 2022 года. Киев намерен усиливать торговлю с давним экономическим партнером Москвы в момент, когда тот сокращает импорт из России.

Кулеба подчеркнул, что в переговорах стороны также уделили особое внимание «формуле мира» и следующим шагам на пути к ее реализации. В свою очередь Джайшанкар назвал ближайшей целью восстановление объемов торговли.

Ранее сообщалось, что Индия остановила закупку премиальных сортов российской нефти, потому что ее предлагали по цене выше потолка, установленного западными странами. Также индийские компании больше не получают нефть с танкеров, которые попали под санкции.

В январе Индия сократила закупку российского угля более чем в два раза. По предварительным данным, в феврале ситуация ухудшилась. При этом в конце февраля сообщалось, что Индия ведет переговоры о тайных поставках Украине сотен тысяч боеприпасов.

На этом фоне в ряде СМИ появилась информация о том, что Индия, которая является крупнейшим импортером российского оружия, может отказаться от него в пользу контрактов с США.