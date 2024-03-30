Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 1 по 7 апреля

Курс российской валюты ждет важного решения правительства, нефть начнет штурм психологической ценовой отметки, фондовый рынок восстанавливается после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказали "Российской газете" финансовые аналитики.

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Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

"На предстоящей неделе мы ожидаем боковой динамики рубля и закрепления курса вблизи текущих уровней. Предполагаемый торговый диапазон составляет 90-94 руб. за долл., 97-101 руб. за евро, 12,4-12,9 руб. за юань.

На минувшей неделе завершился мартовский налоговый период, когда экспортёры активно продают валюту для расчетов с бюджетом, и до последней недели апреля рубль лишился этого фактора поддержки.

В целом факторы за укрепление и ослабление рубля остаются сбалансированными. Курс рубля уже пять месяцев подряд остаётся стабильным в диапазоне 88-93 руб. за долл. Введение с середины октября обязательной продажи валютной выручки для крупнейших экспортёров стабилизировало рубль.

В апреле важным фактором для курса рубля будет решение правительства о том продлевать ли обязательную продажу валютной выручки и на каких условиях. Сейчас эта мера действует до 30 апреля. Предполагаем, что с мая некоторые параметры продажи будут смягчены и экспортёры будут продавать меньше валюты.

Также в пользу рубля выступают высокие нефтяные цены, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 7,1 млрд руб. в день и высокие рублевые процентные ставки. Полагаем, что на фоне повышенной инфляции Банк России сохранит ключевую ставку 16% на ближайшем заседании 26 апреля.

Сдерживающими факторами для укрепления рубля выступают геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, мягкая бюджетная политика (спрос на импорт)".

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

"После непродолжительной коррекции нефтяные котировки вновь подобрались к максимумам текущего года. Несмотря на укрепление доллара на фоне "ястребиных" заявлений представителей Федрезерва США, большинство сегментов рискованных активов растет в цене. В фокусе - сохранение напряженной геополитической ситуации на Ближнем Востоке, а также сохранение дефицита предложения нефти, которое приводит к истощению мировых запасов.

Отраслевая статистика в США, однако, не поддержала рост цен на нефть. Коммерческие запасы нефти за неделю неожиданно выросли, при этом уровень совокупной добычи остался на прежнем уровне.

Нефтяной рынок находится в комфортных условиях. ОПЕК+ продолжает контролировать уровень мировых цен на нефть благодаря ограничениям на добычу. Кроме того, участники рынка опасаются, что сокращение предложения нефти и нефтепродуктов из России может усилить мировой дефицит, что приведет к еще большему разгону цен. Не исключено, что в ближайшие дни котировки сорта Brent начнут штурм отметки в 90 долл. за баррель".

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

"Российский рынок акций в течение уходящей недели восстанавливался после спада из-за трагедии в "Крокус Сити Холле". Индекс Мосбиржи вернулся к 3300 пунктам, поддержку оказали ценовой оптимизм в нефти и отдельные корпоративные новости. Сдерживали покупки тревожный новостной фон и попытки рубля укрепляться.

На предстоящей неделе рубль может немного сдать позиции, как это нередко бывало сразу по завершении налогового периода. Это повысит привлекательность акций экспортеров, занимающих свыше половины в индексе Мосбиржи. В фокусе внимания участников торгов останутся динамика сырьевых цен, сигналы регуляторов, геополитика, новости эмитентов и ключевая экономическая статистика.

Корпоративный новостной фон будет насыщенным. В понедельник финрезультаты опубликуют ГК "Мать и дитя" и Софтлайн, акции Норникеля будут торговаться последний день перед приостановкой, связанной со сплитом. Во вторник Московская биржа опубликует объемы торгов за март, Астра проведет День инвестора и опубликует результаты по МСФО за 2023 год. В среду финансовую отчетность по международным стандартам представит Кармани, на следующий день - АФК Система. Четверг - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Черкизово за 2023 год.

Из событий недели выделим заседание ОПЕК в середине недели. Основные статданные, за которыми будут следить инвесторы - мартовские индексы экономической активности PMI в услугах и промышленности КНР, еврозоны и США. Также важными будут предварительный ИПЦ в европейском регионе (среда) и отчет по рынку труда США за минувший месяц (пятница)".