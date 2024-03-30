Назван срок, когда Украина может стать страной-банкротом

Украина может обанкротиться уже в 2025 году, если западные страны не спишут ее долги, а также долги частных компаний и банков этой страны, передает ТАСС со ссылкой на источник во Всемирном банке после того, как международная кредитная организация выделила Киеву кредит в $1,5 млрд. Российская дирекция проголосовала против этого проекта, аргументировав свое решение уставом организации, уточняет агентство.

Как уточнил источник, руководство Всемирного банка признало риски сотрудничества с Украиной высокими, поэтому в данной операции, как и в предыдущих, банк не предоставляет собственные средства, а в очередной раз воспользовался гарантиями доноров — Японии и Великобритании.

Ранее Международный валютный фонд опубликовал сообщение, в котором говорилось, что Украина в 2024 году должна выплатить долг в размере $2,9 млрд. В следующие семь лет от страны ждут еще $11,5 млрд в рамках покрытия займов. В МВФ уточнили, что Киев является третьим крупнейшим должником МВФ.

В марте МВФ потребовал от Украины продать два государственных банка — Сенс-банк и Укргазбанк. Для реализации этого решения Киеву будет необходимо пересмотреть законопроект о приватизации кредитно-денежных организаций, который планируют представить депутатам Верховной рады в мае.