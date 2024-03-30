Россияне стали меньше тратить на онлайн-шопинг

Онлайн-магазины теряют популярность среди россиян. По итогам первого квартала 2024 года доля покупок через интернет составила 34% против 56% годом ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные банка "Русский стандарт".

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Средний чек в офлайне в январе — марте составил 1 684 рубля, в онлайне — 1 582 рубля. За аналогичный период 2023 года ситуация была обратная — онлайн лидировал со средним чеком в 1 560 рублей против 1 478 рублей у офлайна.

"Общую статистику количества и средних чеков онлайн-покупок заметно корректирует популяризация платежей через СБП, которую используют не только для интернет-покупок, но и во время традиционных походов по магазинам", — отметили аналитики.

Чаще всего через интернет-сервисы россияне покупали товары для дома, продукты в супермаркетах и детскую одежду. В офлайне в число самых популярных по числу покупок категорий трат вошли супермаркеты и рестораны.

До этого эксперты проанализировали, как высокая ключевая ставка ЦБ повлияла на покупки россиян.