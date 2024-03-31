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Стало известно, когда экономика Китая превзойдет американскую

К 2035 году экономика Китая, вероятнее всего, станет крупнейшей в мире, опередив США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Института финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете.

Стало известно, когда экономика Китая превзойдет американскую
© globallookpress.com

Этот сценарий возможен, если КНР сохранит ежегодные темпы роста ВВП на уровне примерно 5% в последующие несколько лет или по меньшей мере выше 4% до 2035 года, говорится в докладе.

Исследование, подготовленное совместно учеными из Индии, Канады, Китая, России и США, отмечает, что темпы экономического роста Китая опережают показатели США. При этом юань продолжает укрепляться на международной арене, а степень его интернационализации возрастает.

«Развивающиеся страны станут основным двигателем глобального экономического роста в будущем, и их быстрый рост может удвоить мировой ВВП в следующем десятилетии», — говорится в докладе «Сложные проценты Китая: высококачественное развитие Китая и прогноз на 2035 год».

Китай оказался в долговой ловушке после краха рынка жилья

По итогам 2023 года, ВВП Китая вырос на 5,2%, достигнув объема свыше ¥126 трлн ($17,7 трлн), в то время как ВВП США увеличился на 2,5%, составив $26,39 трлн.

До этого стало известно, что Китай оказался в долговой ловушке после краха рынка жилья.

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