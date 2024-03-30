В ЦБ РФ назвали лучший вариант для пополнения своих резервов

Банк России заявил в годовом отчете, что на фоне международной повестки не видит альтернативы юаню для своих резервов, пишет Bloomberg.

По данным агентства, в своем годовом отчете ЦБ отметил, что финансовые инструменты других стран, дружественных России, несут слишком много рисков.

«Курсы этих валют отличаются высокой волатильностью, рынки имеют низкую ликвидность, а в ряде таких стран действуют ограничения на движение капитала, что является препятствием для их использования», — отмечается в документе.

Банк России уточнил, что роль китайского юаня на международном уровне и его ликвидность «значительно увеличились» за последние годы.

В России оценили последствия отказа китайского банка проводить расчеты

Аналитики агентства пояснили, что Китай играет все более важную роль в экономике России, поскольку президент РФ Владимир Путин изменил логистические схемы в сторону Азии на фоне санкционной политики ЕС.

Торговля с Пекином, подчеркнули эксперты, стала ключевым фактором, позволившим российской экономике выдержать рестрикции и резкий рост расходов на оборону.