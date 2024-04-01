Бразильский эксперт высказался о суперсиле объединения БРИКС

Бразильский эксперт, научный сотрудник Института общественных исследований «Триконтиненталь» Марко Фернандес отметил, что сейчас объединение БРИКС - мировая энергетическая суперсила. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на конференции, посвященной вопросам экономического развития Китая в Китайском народном университете, передает агентство «Прайм».

Фернандес подчеркнул, что на БРИКС приходится 45% мировых запасов нефти и более 55% запасов газа. По его словам, энергетика - ключевое средство индустриализации.

«Если у тебя ее нет, то ты выбываешь. Не знаю, заметили ли Вы, но БРИКС стало энергетической суперсилой», - указал эксперт.

Кроме того, уже только Россия и Китай производят две трети обогащенного урана в мире, отметил Фернандес.

С текущего года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.