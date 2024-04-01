Назван главный бенефициар от ограничений добычи нефти ОПЕК+

Едва ли не главным бенефициаром политики ОПЕК и ее союзников, в том числе России, проводимой в рамках стремления удержать цены на нефть от падения, стали США — американские компании много месяцев увеличивают долю на мировом рынке, пока конкуренты ее теряют. К такому выводу пришло издание Bloomberg.

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Другим важным условием наблюдающейся динамики стали санкции против поставок нефти из России и Венесуэлы. Экспорт сырья из США установил уже пять месячных рекордов с 2022 года. Не в последнюю очередь впечатляющего результата удалось достичь за счет выхода на рынки, где ранее доминировали поставщики из ОПЕК+.

В частности, речь идет об Индии, которая постепенно отказывается от практики закупок партий нефти по цены выше потолка. В целом поставки американской нефти в Азию и Европу значительно возросли, что сделало США одним из основных мировых экспортеров.

Управляющий хедж-фонда Black Gold Investors Гэри Росс указал, что пока добыча в ОПЕК и России снижается, США, напротив, только увеличивают ее. Поэтому процесс смены поставщиков в мире только набирает обороты.

По данным отслеживания танкеров, Индия сократила закупки российской нефти на 800 тысяч баррелей в сутки с максимума прошлого года. В то же время, указывает Kpler, поставки американской нефти в марте вырастут до самого высокого уровня почти за год. Европа в марте закупила рекордные 2,2 миллиона баррелей в сутки нефти из США.

Ранее сообщалось что индийская Reliance Industries, оператор одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих комплексов, отказалась от поставок российской нефти танкерами, попавшими под санкции США.