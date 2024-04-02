В ЦБ заявили о сюрпризе в российской экономике

Участники обсуждения решения Банка России по ключевой ставке назвали сильную незамедляющуюся динамику потребительской активности одним из главных сюрпризов начала года в экономике страны. Это следует из опубликованного регулятором резюме.

Индекс потребительских настроений в РФ находится на максимуме, растет склонность к совершению крупных покупок, отметили в ЦБ. Там также указали на ускорившийся в первом квартале 2024 года рост ВВП России, что некоторые участники дискуссии сочли временным явлением.

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Помимо этого, стало известно, что 22 марта речь шла о разнонаправленных сигналах об изменении денежно-кредитной политики (ДКП), но в итоге было решено сохранить нейтральный посыл.

Центробанк во второй раз опубликовал материалы обсуждения ключевой ставки. В обоих случаях показатель был сохранен на уровне в 16 процентов годовых. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, его снижение возможно во второй половине текущего года. Условием принятия соответствующего решения она назвала устойчивое снижение инфляции.