Молдавия получила первую партию СПГ из США

Правительство Молдавии активизирует закупку сжиженного природного газа для снижения зависимости от российских поставок. По словам министра энергетики Виктора Парликова, уже в начале апреля страна получит партию СПГ объемом 2,6 млн кубометров от американского производителя, передает "Интерфакс". Газ доставлен на терминал Александруполис в Греции на судне и далее транспортировался по газопроводам в Молдавию. Как уточнил и.о. директора "Энергокома" Виктор Бынзарь, речь идет о тестовой закупке у греческого DEPA. По словам топ-менеджера, цена этого СПГ признана конкурентоспособной.

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Официальный Кишинев стремится снизить зависимость от российского монополиста "Газпром", поставки которого в последние месяцы сократились до 5,7 млн кубометров в сутки. Этого объема недостаточно для покрытия потребностей страны в холодный период.

В ноябре "Энергоком" и DEPA подписали соглашение об активизации сотрудничества в поставках СПГ. Греческая компания стала первым поставщиком сжиженного газа для Молдавии, что позволяет расширить источники импорта в условиях окончания транзитного контракта через Украину в 2024 году.

До этого стало известно, что поставщики нефти из США вытесняют ОПЕК+ на мировых рынках.