В Центробанке рассказали о рисках для курса рубля

Изменение цен и физических объемов экспорта станут значимым риском для рубля. Риски для национальной валюты пресс-служба Банка России.

Участники финансового рынка считают объемы и цены поставляемых за рубеж российских товаров и сырья значимым риском для динамики обменного курса рубля. Влияние колебаний цен на нефть на доходы бюджета динамику курса рубля помогает сгладить бюджетное правило, добавили в регуляторе. При этом этот механизм не сможет сгладить изменения цен на иные экспортные товары, подчеркнули в пресс-службе Центробанка.

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Центральный Банк России не тратит золотовалютные резервы на поддержание курса рубля. Время последней продажи резервов на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора назвала глава Банка Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

В последний раз регулятор проводил валютные интервенции из резервов в феврале 2022 года. Тогда это решение объяснялось риском финансовой стабильности, который сегодня отсутствует, подчеркнула Набиуллина.

«Это, кстати, видно из статистики золотовалютных резервов. Все изменения в золотовалютных резервах продиктованы операциями по бюджетному правилу и переоценкой. Курс рубля у нас плавающий, и мы не принимаем специальных мер по удержанию курса на каком-то определенном уровне», — пояснила она.

На заседании совета директоров 22 марта Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) не стали из-за устойчивого превышения текущего уровня инфляции над целевыми показателями и повышенными инфляционными ожиданиями.

Банк России предполагает, что инфляция в стране снизится в 2024 году до 4,0-4,5 процента и останется вблизи этого коридора в дальнейшем. Прогноз в ЦБ сохранили, заявив об увязке жесткой денежно-кредитной политики с необходимостью вернуть показатель роста цен в РФ к цели и стабилизировать вблизи четырех процентов.

Курс рубля во втором квартале 2024 года определят внешнеэкономическая деятельность и поступающая валюта от экспорта. Судьбу национальной валюты на три месяца вперед спрогнозировали опрошенные газетой «Известия» аналитики.

С 7 марта доллар подорожал более чем на два процента, несмотря на налоговый период, который должен поддерживать рубль. По мнению ведущего аналитика «Цифра брокер» Даниила Болотских, на курс валют будет влиять снижение платежного баланса. Во многом на рубль повлияет решение о продлении указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, к концу июня курс изменится до 93-97 рублей за доллар США, 100-102 рубля за евро, 13,3–13,6 рубля за юань, добавил он.

Как заявил аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов, курс сохранится в пределах 92-93 рублей за доллар. В апреле власти продлят нормативы по обязательной продаже валютной выручки, Банк России продолжит продавать валюту, а из-за изменения максимального дисконта на экспортный сорт нефти Urals поступления нефтегазовых доходов и, как следствие, покупка валюты Минфином сократятся. Однако укреплению рубля будут препятствовать растущая потребительская активность и осложняющие экспорт санкции, пояснил аналитик.

По мнению директора по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаила Алтынова, в середине 2024 года курс вполне способен подойти или превысить отметку 100 рублей за доллар на фоне снижения поступлений экспортной выручки из-за санкций и сокращения добычи нефти.

В случае, если указ президента о продаже валютной выручки на внутреннем рынке не продлят, в конце апреля рубль может начать новую волну ослабления, добавил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Переход на использование рубля и валют развивающихся стран в международных расчетах также идет не на пользу стабильности курса, так как большинство этих валют не являются свободно конвертируемые. Если в начале года Банк России компенсировал нехватку валюты продажей юаней из резервов, в скором времени его запасы могут иссякнуть. К середине 2024-го доллар может подорожать до 91-95, а к концу — до 98-102 рублей.

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В ближайшие месяцы нельзя исключать возможность резкой девальвации рубля.

Такое мнение высказала аналитик Наталья Мильчакова, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Банки.ру».

По её словам, исходя из текущей ситуации, обвал российской национальной валюты до уровня 200 за доллар не представляется высоковероятным, однако, полностью исключать такой сценарий развития событий нельзя.

Как отметила эксперт, рубль действительно может подвергнуться резкой девальвации в случае стечения определённых обстоятельств, в первую очередь — по результатам определённых экстраординарных событий.

Мильчакова заявила, что для серьёзного и быстрого обвала рубля до его небывалых уровней в паре с долларов, в частности, до курса 200, нужно, чтобы российская экономика столкнулась с тем, что аналитики зовут «чёрным лебедем».

«Возможна резкая девальвация нацвалюты в случае обрушения цен на нефть до 30 долларов за баррель или ещё ниже, либо в случае начала новой пандемии, либо из-за ещё какого-либо негативного события. В этом случае обвал рубля и рост доллара до отметки в 200 представляется вполне реалистичным сценарием развития событий», — пояснила эксперт.

Банк России установил на 2 апреля 2024 г. официальный курс доллара на уровне 92,2914 рубля, что на 7 копеек ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 4 копейки, до 99,5661 рубля.

Официальный курс юаня повышен на 2 копейки, до 12,6872 рубля.