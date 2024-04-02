Курс евро опустился ниже 99 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта. Об этом говорится в данных Московской биржи.

Евро снижался на 0,11% до 98,98 рубля в 10:01 по московскому времени. В настоящее время, на 10:19, европейская валюта торгуется на уровне 99,197 рубля и продолжает немного идти вверх.

Официальный курс Центробанка на 2 апреля составляет 99,5661 рубля за одну единицу евро.

25 марта, на открытии торгов на бирже, курс валюты ЕС начал снижаться. На утро 25-го числа он составлял 100,24 рубля. 29 марта он снизился до 99,60 рубля.

По словам эксперта по фондовому рынку Дмитрия Бабина, колебания валют на торгах Мосбиржи можно объяснить влиянием Страстной пятницы у католиков. В частности, биржи во многих странах были закрыты из-за праздничного выходного.