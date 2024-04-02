Дефицит бюджета Польши превысил допустимые в ЕС параметры

Дефицит польского бюджета превысил установленный ЕС порог в 3% ВВП, сообщество может потребовать от Варшавы скорректировать расходы. Об этом сообщил портал Interia.pl со ссылкой на Главное управление статистики республики.

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По его предварительным расчетам, "дефицит государственных институтов и органов местного самоуправления в 2023 году составил 5,1%". Таким образом, отмечает портал, Варшава превысила установленный Маастрихтским договором о Европейском союзе порог бюджетного дефицита в 3%. Подчеркивается, что ЕС вправе потребовать от Польши принять меры по его сокращению в рамках соответствующего механизма сообщества, в противном случае Варшаве могут грозить штрафы.

Тем не менее, разъясняет Interia, Польша может попасть под исключение из этого правила в связи с тем, что значительная доля дефицита ее госбюджета вызвана повышенными расходами на оборону. Осенью минувшего года страны сообщества договорились на Совете ЕС по экономике и финансам о более мягком подходе при принятии решений о запуске процедуры чрезмерного бюджетного дефицита в отношении государств объединения с высокими оборонными расходами.