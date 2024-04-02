Санкции США не помешали Индии продолжить покупать российскую нефть

У портов Индии обнаружили три танкера, перевозящие российскую нефть премиальной марки Sokol. Об этом со ссылкой на данные сервисов по отслеживанию движения судов сообщает Bloomberg.

Три танкера, Nireta, Vostochny Prospect и Erecter, стоят якоре недалеко от индийских портов. Еще один, Clyde Noble, находится на пути в Сикку, пункт назначения для прочих груженых российским сырьем судов. При этом владельцем и управляющим судном Vostochny Prospect, согласно базе данных Equasis, является ПАО «Совкомфлот». В прошлом месяце все индийские переработчики заявили, что откажутся принимать российскую нефть, перевозимую судами Совкомфлота, так как компания попала под санкции США.

Ранее стало известно, что российские танкеры, перевозящие суммарно порядка пяти миллионов баррелей Sokol, не пустили в Индию. Танкеры NS Century, «Крымск», «Неллис» и «Литейный проспект» и еще два судна, которые перевозят сырую нефть, добываемую с месторождений у восточного побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке, были вынуждены развернуться, не достигнув точки назначения. Факт, что сейчас суда, груженые сырьем, снова заметили у берегов Индии, говорит, что страна, возможно, продолжила покупать нефть из России, и этому не помешали американские ограничения.

«Мы предпочитаем, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не перевозили нефть на судах, находящихся под санкциями, из-за наших политических и коммерческих интересов, а также из-за санкций США», — заявил один из источников в правительстве Индии.

В марте в СМИ появилась информация, что крупнейший покупатель российской нефти морем уже два месяца не приобретает сырье премиального сорта ВСТО, который отгружается из порта Козьмино. Подобное решение объяснили разногласиями в расчетах за нефть и опасениями попасть под вторичные санкции западных стран за несоблюдение потолка цен на российскую нефть.