Доля доллара в валютных резервах разных стран упала до минимума

По данным МВФ, доля доллара в мировых резервах в 2023 году впервые за последние 28 лет упала ниже 58,41%. Опрошенные RT эксперты связывают это с растущими опасениями мировых банков относительно финансовой политики США. Газета.Ru

По словам члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, мировые Центробанки начинают считать доллар менее надежным. В то же время многие начали переводить деньги в валюты развивающихся стран. Вечерняя Москва

Примечательно, что еще в 2000 году на долю американской валюты приходилось более 72% мировых резервов, но уже в 2002-м значение опустилось ниже 70%, а в 2020-м — ниже 60%. Хотя уровень международного доверия к доллару остается относительно высоким, многих инвесторов все больше настораживает ситуация вокруг бюджета и государственного долга Соединенных Штатов. Об этом рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. RT на русском