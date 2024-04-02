ЦБ планирует запустить пилот с универсальным платежным QR-кодом в середине года

Центробанк в середине нынешнего года запустит пилотный проект по внедрению универсальных платежных QR-кодов. В нем примут участие несколько банков, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме. Ее заявление приводит ТАСС.

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Ранее Скоробогатова рассказывала, что делается это для удобства пользователей, которые оплачивают покупки с помощью QR-кода. Они смогут выбрать счет, с которого будут списываться деньги, и не путались среди нескольких QR-кодов.

Ранее «Парламентская газета» писала, что в 2023 году доля безналичных расчетов в розничном обороте выросла более чем на пять процентных пунктов, до 83,4 процента. Подробнее об этом говорится в отчете Центробанка.