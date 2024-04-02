ЦБ планирует перевести работу своей платежной системы в круглосуточный режим

Банк России планирует перевести работу своей платежной системы в круглосуточный режим, видя запросы бизнеса и потребность в мгновенных расчетах. Об этом заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

"Платежная система Банка России будет работать 24/7 в онлайне. Сейчас она работает пять дней в неделю, но мы видим запросы бизнеса, и мы вообще видим потребность в таком быстром обращении средств и в таких мгновенных расчетах, что мы этот проект на своей стороне открыли. Это будет означать, что платежная система Банка России будет работать круглосуточно", - сказала Скоробогатова.