Банк России резко сократит продажи валюты на рынке

РБК: Центробанк сократит продажи валюты на рынке почти в 12 раз
Минфин России в апреле намерен ежедневно направлять по 11,2 млрд рублей на покупку иностранной валюты и золота.
Как пишет РБК, Центробанк будет «зеркалировать» эти операции на внутреннем рынке и дополнительно продавать ещё 11,8 млрд рублей в день.
«Объём чистых продаж валюты на внутреннем рынке со стороны ЦБ будет равен эквиваленту 600 млн рублей, что почти в 12 раз меньше, чем месяцем ранее», — пишет издание.
Как отмечает Минфин, совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 235,3 млрд рублей.
Операции будут проводиться с 5 апреля по 7 мая.
В январе ЦБ сообщил, что золотые резервы России по итогам прошлого года обновили рекорд, достигнув $155,9 млрд.