Банк России резко сократит продажи валюты на рынке

Минфин России в апреле намерен ежедневно направлять по 11,2 млрд рублей на покупку иностранной валюты и золота.

Как пишет РБК, Центробанк будет «зеркалировать» эти операции на внутреннем рынке и дополнительно продавать ещё 11,8 млрд рублей в день.

«Объём чистых продаж валюты на внутреннем рынке со стороны ЦБ будет равен эквиваленту 600 млн рублей, что почти в 12 раз меньше, чем месяцем ранее», — пишет издание.

Как отмечает Минфин, совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 235,3 млрд рублей.

Операции будут проводиться с 5 апреля по 7 мая.

В январе ЦБ сообщил, что золотые резервы России по итогам прошлого года обновили рекорд, достигнув $155,9 млрд.