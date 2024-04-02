В ЦБ анонсировали создание сети банкоматов за рубежом

Специалисты ЦБ РФ работают над расширением банкоматной сети российских кредитных организаций, с тем, чтобы граждане могли пользоваться картой «Мир», рассказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова во время выступления в Госдуме. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По ее словам, в ряде стран есть филиалы российских банков. ЦБ работает над тем, чтобы расширить банкоматную сеть этих организаций.

Скоробогатова заметила, что в последнее время стали проявлять активность страны дальнего зарубежья, которые ранее не показывали заинтересованность в сотрудничестве в этой сфере.

«Это в основном не ближнее зарубежье, а дальнее. Но мы видим интерес, действительно, многих стран дать такую возможность нашим туристам и гражданам на их стороне», — пояснила первый зампред ЦБ.

Банк России также дает возможность пополнять финтех-решения в иностранных государствах через СБП, отметила Скоробогатова.