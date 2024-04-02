Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во второй половине года

ЦБ РФ может снизить ключевую ставку во второй половине 2024 года, рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, 18 декабря 2023 года регулятор повысил ключевую ставку до 16%. В марте 2024 года ЦБ принял решение сохранить показатель ключевой ставки на прежнем уровне.

Напомним, что в октябре 2023 года Набиуллина в ходе пресс-конференции уточнила, что ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляции.

Глава Центробанка отметила, что это может произойти в 2024 году. Вместе с тем, заметила она, назвать конкретную дату пока невозможно.