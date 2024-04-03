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Поставки российского газа в страны ЕС достигли максимума

Экспорт российского газа в Евросоюз и Молдавию в марте 2024 года вырос на 26 процентов к уровню марта прошлого года до 2,74 миллиарда кубометров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ГТС) – ENTSOG.

Поставки российского газа в страны ЕС достигли максимума
© ТАСС

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Уточняется, что это максимальный уровень поставок с августа 2023 года, когда месячный объем экспорта составил 2,84 миллиарда кубометров.

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