Оценена вероятность дефолта в Турции

В среднесрочной перспективе Турция вряд ли столкнется с дефолтом, о низкой вероятности подобного сценария говорят, в частности, оценки международного рейтингового агентства S&P. Об этом заявил первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР) Борис Копейкин. Его слова приводит газета «Ведомости».

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Аналитик считает, что для скорого наступления дефолта турецкой экономики в настоящее время нет веских причин. Он напомнил, что суверенный кредитный рейтинг страны сейчас находится на уровне В. Подобная оценка подразумевает возможность для исполнения финансовых обязательств.

Кроме того, этот кредитный уровень сохраняется с ноября 2023 года с позитивным прогнозом. На этом фоне вероятность дефолта Турции в течение 2024 года оценивается не более чем в 4-5 процентов. При этом в долгосрочной перспективе (на горизонте 20 лет) эмитенты с рейтингом В оказываются в дефолте примерно в трети случаев, резюмировал Копейкин.

В настоящее время турецкая экономика сталкивается с рядом проблем. Речь идет в том числе о рекордном дефиците государственного бюджета, продолжающемся падении курса национальной валюты (лиры) и растущем госдолге, номинированного в иностранной валюте.

Кроме того, в стране наблюдается инфляционный кризис. Ранее колумнист местной газеты Ekonomim Сервет Йылдырым спрогнозировал, что с этой проблемой турецким властям не удастся справиться в ближайшие несколько лет. В свою очередь, в местном Центробанке (ЦБ) ожидают, что к концу 2024 года темпы роста потребительских цен опустятся с нынешних 67-ми до 36 процентов, а в 2025-м — до 14 процентов.