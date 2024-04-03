Эксперт назвал необычную причину ускоренного роста ВВП России

Импортозамещение обеспечило треть роста экономики России в 2023 году, заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН Александр Широв в рамках Московского экономического форума, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам Широва, с импортозамещением в России все не так плохо, как могло показаться. Но остаются проблемы в высокотехнологичных производствах, признал эксперт.

«Об этом мало кто говорит, но из 3,6% роста ВВП в 2023 году примерно треть была обеспечена импортозамещением. Вот это серьезно», — заявил Широв.

По его словам, всегда считалось, что с импортозамещением у нас большие проблемы, связанные прежде всего с технологическим отставанием. Но оказалось, что в условиях санкций бизнес может заместить огромное количество «простых вещей» — в металлообработке, машиностроении, обеспечении материалами. Это говорит о том, что при создании соответствующих ниш для бизнеса рынок найдет способ импортозаместиться, пояснил Широв.

Говоря о высокотехнологичных производствах, эксперт подчеркнул, что здесь уже требуются не только усилия бизнеса, но также государства и научного сектора. Без доступа к наиболее современным исследованиям и разработкам ничего не получится, указал он. По мнению Широва, без существенного увеличения затрат на исследования и разработки импортозамещение в этой сфере будет невозможным.

Ранее сообщалось, что Россия достигла полного импортозамещения в строительстве кораблей для ВМФ. По словам замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, в 2024 году российские кораблестроители передадут флоту 12 надводных судов и четыре подводные лодки. Теперь никакая санкционная политика против страны не может повлиять на судостроение и их сдачу, отметил он.