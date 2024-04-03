СМИ назвали страну, из-за которой произойдет обрушение еврозоны

Еврозона может пострадать из-за неустойчивой экономики Франции. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

В публикации говорится, что президент Франции Эммануэль Макрон готовился к «перезагрузке» французской экономики, однако амбициозные проекты в итоге потерпели крах. Подчеркивается, что глава государства ранее сделал ставку на развитие частных предприятий и хотел добиться «промышленного возрождения», однако планы не реализовались.

В статье отмечается, что в прошлом году дефицит бюджета Франции составил 5,5% ВВП. Данный показатель стал одним из самых высоких в развитых государствах, подчеркивают авторы. Издание со ссылкой на прогнозы МВФ пишет, что в 2024 году рост французской экономики будет незначительным и составит всего 0,9%.

Кроме того, Франции предрекают увеличение государственных расходов.

«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире

Растущие долги страны в определенный момент натолкнут глобальных инвесторов отказаться от вложений, отмечается в статье. Так, рынки окончательно потеряют доверие к Франции. Газета считает, что реализация данного сценария станет катастрофой для всей еврозоны.