Мишустин назвал задачи налоговой реформы в России

Модернизация налоговой системы в России должна привести к более справедливому распределению фискальной нагрузки на граждан. Такие задачи в ходе ежегодного отчета перед Госдумой назвал премьер-министр России Михаил Мишустин, его цитирует «Коммерсантъ».

По словам представителя властей, налоговая реформа необходима, так как позволит снизить налоги для семей с детьми и сократить неравенство в стране. Также она стимулирует бизнес вкладывать средства в развитие экономики.

«Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство. Причем, не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, учитывать уровень доходов граждан и компаний», — заявил Мишустин.

В ходе обращения к Федеральному собранию Президент России Владимир Путин предложил вернуть в России дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Согласно инициативе главы государства богатые граждане будут платить больше налогов, а бедные семьи — меньше, в частности, за счет налоговых вычетов.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, полученные в результате введения прогрессивного налога средства могут пойти на финансирование социально значимых проектов. Работа в этом направлении уже ведется — как заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Госдума и правительство составляют проект поправок в законодательство, которые вводят прогрессивную шкалу. Депутат отметил, что вопросы совершенствования налогообложения являются прерогативой комитета по бюджету и налогам