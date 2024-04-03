Захарова предрекла Армении «ощутимые потери»

Москва с сожалением отмечает, что Ереван поддался западному давлению в вопросе функционирования карт "Мир" в Армении.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге.

"Мы с сожалением констатируем, что Ереван подчинился давлению Западу и в этом вопросе", - сказала она.

Дипломат также отметила, что издержки от прекращения работы карт "Мир" будут для Армении выше, чем возможные западные рестрикции.

"Экономика страны понесет ощутимые потери. Граждане страны столкнутся с серьезными неудобствами, - обратила внимание Захарова. - Работающим в России армянам станет труднее переводить деньги на родину. Возможность платить картой потеряют и туристы. Есть и другие примеры того, как это ударит по экономике Армении".

Ранее в пресс-службе российской Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили, что НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки - участники ArCa прекращают обслуживание карт "Мир". При этом работать с российскими картами в республике продолжит банк "ВТБ Армения" ("дочка" российского ВТБ), который обслуживает карты "Мир" в своей инфраструктуре в полном объеме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что Россия и Армения продолжают работать над исправлением ситуации с приемом карт "Мир" и компенсацией нанесенного давлением США вреда.

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Как пояснял ранее источник ТАСС, отказ армянских банков работать с картой "Мир" связан с тем, что банки, обслуживающие карты Visa и Mastercard, не хотят подпасть под санкции.