Названа причина отказа банков Киргизии от обслуживания карт «Мир»

Все банки Киргизии приняли решение о прекращении обслуживания российских карт «Мир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя межбанковского процессингового центра (МПЦ) республики.

Подчеркивается, что мера принята из-за риска вторичных санкций. Она вступила в силу с 3 апреля.

Как отмечается, пользователям с 12.00 (9.00 мск) стали недоступны обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах), переводы с карты на карту и интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий.

Еще две страны могут прекратить обслуживать карты «Мир»

Как уточняется, возможность переводов между банками РФ и Киргизии после отключения карт «Мир» останется.

Ранее министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда заявил о планах островного государства обязать все заведения принимать карты платежной системы «Мир».