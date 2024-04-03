Мониторинговый комитет ОПЕК+ поприветствовал решение России о сокращении добычи нефти во II квартале, а не экспорта, как было в I квартале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое коммюнике организации.

Также в документе говорилось, что страны, не выполнившие полностью взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти в январе — марте, должны до 30 апреля представить в секретариат ОПЕК планы по компенсации недосокращенных объемов. Такими государствами стали Ирак и Казахстан.

Доходы России от продажи нефти и газа в Европу рухнули

При этом в коммюнике нет никаких рекомендаций альянсу по добыче нефти. Следующее заседание комитета состоится 1 июня. На этот день также назначена общая министерская встреча ОПЕК+.