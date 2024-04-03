В США раскрыли опасность БРИКС для доллара
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что объединение БРИКС, в котором лидирует Россия, угрожает безопасности доллара. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Макгрегор подчеркнул, что США господствуют на мировой финансовой арене, однако времена меняются. Он отметил лидерство Москвы в БРИКС и подчеркнул, что организация растет очень быстро.
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«И скоро мы увидим привязанную к золоту валюту в большей части Евразии. Как только она начнет развиваться, доллар будет терять былое значение, а затем будет исключен», — допустил он.
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