В Счетной палате высказались о состоянии госдолга России

В 2023 году объем государственного долга России вырос на 2,775 триллиона рублей, достигнув 15 процентов ВВП, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты.

Как указали в ведомстве, общий объем госдолга России составил 25 триллионов 595,2 миллиарда рублей. При этом внутренний долг составляет 20 триллионов 812,8 миллиарда рублей, увеличившись на 2 триллиона 31,8 миллиарда рублей, или на 10,8 процента.

В Счетной палате отметили, что внешний долг в иностранной валюте уменьшился на 4,09 миллиарда долларов, или на 7,1 процента. В рублевом эквиваленте он вырос на 743,9 миллиарда рублей (18,4 процента) и составил 53,3 миллиарда долларов (4 триллиона 782,4 миллиарда рублей).

Мишустин: госдолг РФ находится на безопасном уровне

Ранее сообщалось, что внешний долг России сократился до рекордных 347,7 миллиарда долларов.