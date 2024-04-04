ЕС увеличил долю российского газа в импорте

Страны, входящие в состав Евросоюза, заменили более десятой части российского трубопроводного газа на российский сжиженный природный газ (СПГ). Статистика ЕС и данные Kpler свидетельствует об увеличении доли российского газа в общем импорте примерно до 15% и снижении доли трубопроводного газа с 37% до 8,7%, сообщает Reuters.

По словам источников агентства, увеличение поставок связано, в частности, с дисконтом, представленным на российский СПГ.

Отмечается, что в минувшем году России удалось поставить в порты ЕС более 15,6 млн т российского СПГ. Так, показатель незначительно увеличился к уровню 2022-го.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщил о планах Еврокомиссии в этом году добиться сокращения закупок российского СПГ.

Назван размер переплаты ЕС за газ из-за санкций против России

Также ранее начальник отдела развития нефтегазового оборудования Минпромторга Хаджимурат Саадулаев заявил РБК, что объем финансирования «дорожной карты» по созданию отечественного оборудования для СПГ-проектов, которая ляжет в основу соглашения о намерениях между правительством и НОВАТЭКом, составит 24,3 млрд руб.