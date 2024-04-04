Россия продолжит индексировать МРОТ, к 2030 году он должен вырасти до 35 тыс. рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). ТАСС

«Мы с вашим руководством постоянно дискутировали на этот счет в последние последние месяцы, да и в последние годы всегда уделил этому особое внимание. К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое — до 35 тыс.», — сказал Путин. Ura.Ru

«Укрепление отечественной экономики должны прямо конвертироваться в повышение благосостояния наших граждан, в рост заработных плат. В ближайшие шесть лет доля оплаты труда в ВВП страны должна уверенно расти», — добавил президент. RT на русском