Путин назвал критически важную задачу для российской экономики

В настоящее время критически важной задачей для российской экономики является модернизация ее основных секторов, включая промышленное производство, агропромышленный комплекс (АПК), сферу услуг и другие. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства уточнил, что для выполнения этой цели нужно будет активнее внедрять цифровые технологии, а также усиливать автоматизацию производственных и управленческих процессов. Все это в итоге может позволить повысить производительность труда в стране.

«Крайне важно повысить производительность труда», — резюмировал Путин в ходе выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Повышение производительности труда в стране за последнее время приобрело все большую актуальность с учетом сохраняющегося на отечественном рынке кадрового дефицита. При этом справиться с проблемой нехватки квалифицированных работников, по мнению Путина, не удастся в ближайшие годы. Как пояснил президент, кадровый голод будет сопровождаться «демографическими вызовами». На этом фоне высокая потребность работодателей в новых работниках сохранится в среднесрочной перспективе.