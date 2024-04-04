Доллар упал из-за неожиданных данных

В четверг доллар достиг недельного минимума, поскольку последние экономические данные указали на то, что ставки в США могут снизить, а это негативно для доллара. Об этом сообщает Reuters.

Неожиданное замедление роста услуг в США привело к падению доллара, отмечают аналитики. Индекс доллара, который измеряет его курс по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,1% до 104,14 после достижения 104,125 — самого низкого уровня с 26 марта.

Тем не менее в этом году доллар остается самой эффективной валютой G10, поскольку ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой резко снизились за последние несколько месяцев.

Основное внимание инвесторов до конца недели будет сосредоточено на данных по труду в США, которые выйдут в пятницу.