На Украине заявили о рекорде по золотовалютным резервам

Нацбанк Украины отчитался об увеличении золотовалютных резервов до $43,76 млрд по состоянию на 1 апреля, рост в марте составил 18%. Согласно информации регулятора, это произошло благодаря поступлению финансовой помощи Запада.

Депутат украинского парламента Ярослав Железняк написал в Telegram-канале, что этот показатель является рекордным за всю историю страны.

Однако, как поясняется в отчете на сайте регулятора, такая динамика обусловлена "значительными объемами поступлений" от международных партнеров, что превысило чистую продажу валюты Нацбанком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

По данным регулятора, на валютные счета правительства в Нацбанке в марте поступило $9,316 млрд, в частности это $4,9 млрд первого транша по программе ЕС Ukraine Facility, а также $1,6 млрд от Всемирного банка и $880 млн от МВФ. При этом Киев потратил на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте $363,5 млн, а также выплатил МВФ $728,5 млн.

С начала специальной военной операции страны Запада нарастили поставки вооружения Киеву, которые сейчас исчисляются миллиардами долларов, и заявляют о новых программах военной и финансовой помощи. При этом, как сообщал министр финансов Украины Сергей Марченко, только четверть полученной в 2023 году западной финансовой помощи была предоставлена в виде грантов, то есть безвозмездно. В 2024 году на Украине заложен дефицит бюджета в размере $43,9 млрд. Большую часть власти рассчитывают покрыть за счет помощи Запада.

По состоянию на 29 февраля государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 490,1 млрд гривен, или $143,7 млрд в валютном эквиваленте. Из них 69,7% приходится на внешний долг. По итогам 2023 года госдолг Украины достиг 80% ВВП. Как сообщил ранее ТАСС источник во Всемирном банке, Украину может ожидать банкротство уже в следующем году, если страны Запада откажутся списать ее долги, в том числе ее частных компаний.