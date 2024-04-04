Вашингтон обозначил позицию по статусу нефти из РФ после переработки за рубежом

Переработанная третьими сторонами российская нефть с технической точки зрения не подпадает под действие западных санкций против Москвы. Об этом заявила исполняющая обязанности помощника министра финансов США Анна Моррис, отвечающая за противодействие финансовым преступлениям, передает ТАСС.

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Выступая на дискуссионной сессии в Нью-Дели, Моррис прокомментировала вопрос о продаже западным странам продуктов переработки российской нефти.

«Как только российская нефть перерабатывается, с технической точки зрения это уже не российская нефть. Если она перерабатывается в какой-либо стране и затем отправляется на экспорт, то с точки зрения санкций — это импорт из страны закупки, а не импорт из России», — сказала она.

Нефтяное эмбарго в отношении России вступило в силу 5 декабря 2022 года. ЕС полностью прекратил импорт российской нефти морским путем, а страны G7, Австралия и Евросоюз установили предельную цену в $60 за баррель на перевозимую морем российскую нефть. Превышающую этот лимит нефть перевозить и страховать запрещено.

В ответ президент РФ Владимир Путин запретил с 1 февраля 2023 года поставки российской нефти и нефтепродуктов зарубежным компаниям, если в контрактах предусмотрено прямое или косвенное использование ценового потолка. Также Россия с марта добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее доля российского газа в закупках ЕС снова выросла.