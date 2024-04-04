Доля доллара в расчетах через SWIFT снизилась до 46,56%

Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT по итогам февраля снизилась до минимума с июля 2023 года, составив 46,56%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные межбанковской системы.

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Согласно информации агентства, за февраль удельный вес доллара сократился на 0,08 процентных пункта. Несмотря на это он продолжает оставаться самой востребованной валютой в мире.

Вторым по популярности стал евро. Он вырос на 0,23 процентных пункта — до 23,25%. При этом с августа евро находится вблизи исторического минимума.

За ним идет юань, который в феврале потерял 0,51 процентных пункта — до 4% — минимума за четыре месяца. Также снизился удельный вес фунта стерлингов — до 6,9% с 7,1% месяцем ранее. Японская иена наоборот выросла на 0,17 процентных пункта до 3,73%.

В топ-10 самых популярных в мире валют также вошли канадский, австралийский, гонконгский и сингапурский доллары, тайский бат.

Напомним, что до 2014 года SWIFT являлась основной системой для обработки платежей. Однако после того, как Запад пригрозил отключить Россию от системы, стали появляться альтернативы. В РФ ей стала Система передачи финансовых сообщений, а в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей. Также своя система для переводов есть в Индии.