Rapoport: Санкции G7 против алмазов из РФ косвенно нарушили индийскую торговлю

Санкции стран “Большой семерки” (G7) против алмазов из России спровоцировали хаос в индийской торговле алмазами, косвенно привели к нарушениям поставок и задержке платежей. Об этом со ссылкой на представителей индийской индустрии сообщает Rapoport News, отраслевое СМИ Rapoport Group, которая занимается оценкой, продажей и покупкой брильянтов.

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По данным агентства, покупатели бриллиантов из США и Европы начали требовать от индийских огранщиков свидетельства происхождения даже тех бриллиантов, которые сейчас освобождены от санкций, например на камни весом менее 1 карата. Без этих документов дилеры отказываются от сделок.

“Все требуют, чтобы все было сертифицировано, а не только 1 карат и выше, что просто смешно”, — сказал президент Бхаратской алмазной биржи (BDB) Ануп Мехта. — Я предполагаю, что в будущем возникнет проблема. G7 должна выступить с разъяснением, что товары весом менее 1 карата не требуют сертификации, по крайней мере, до сентября”.

По словам Мехты, процесс декларирования сам по себе не является особенно дорогим или трудоемким, поскольку большинство покупателей требуют только самодекларацию, а не документальное подтверждение. Однако это усиливает путаницу вокруг санкций и побуждает индийских экспортеров запрашивать ту же информацию у своих поставщиков, добавил он.

“Таким образом, вся отрасль оказывается в полном беспорядке”, — подчеркивает он.

Кроме того, европейские клиенты, как правило, не хотят принимать заявления о смешанном нероссийском происхождении, требуя подтверждения единственного происхождения, добавил Мехта. Также есть опасения, что заявления о происхождении могут не иметь достаточной юридической силы и в будущем будут подвергаться проверке, добавляет Сабьясачи Рэй, исполнительный директор Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Санкции «Большой семерки» уже косвенно нарушили индийскую торговлю из-за таможенных задержек в Антверпене, сообщило Rapaport News. Поставки задерживались более чем на неделю, при этом чиновники блокировали товары, явно не подпадающие под санкции — например, поставки сырья De Beers и камни менее 0,5 карата, сообщил Rapaport News один из торговцев в бельгийском городе.

Дальнейшая путаница возникла из-за существования различных правил в разных юрисдикциях, а также из-за неопределенности в отношении «старых» товаров, находящихся в США до 1 марта, пояснил Рэй. Кроме того, американские банки запрашивают у покупателей бриллиантов больше информации, чем до 1 марта, что приводит к задержкам в платежах индийским экспортерам, сказал на условиях анонимности один из дилеров в Мумбаи.

ЕС и страны “Большой семерки” ввели ограничения в отношении алмазов из России в конце 2023 года. Санкции предполагают введение прямого запрета на ввоз алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами с 1 января 2024 года и косвенного, из третьих стран, с 1 марта 2024 года. Власти ЕС надеются, что данные меры «лишат Россию» дохода, оцениваемого в 4 млрд евро в год. С 1 сентября 2024 года запрет будет распространен на бриллианты, выращенные в лаборатории, ювелирные изделия и часы с бриллиантами.

Согласно введенным ограничениям, до 31 августа 2024 года ЕС требует от импортеров либо предоставить документальное подтверждение происхождения, либо отправить товар в Алмазный центр Антверпена для выдачи «сертификата G7». И в США, и в ЕС в этот период действует порог в 1 карат для алмазов и бриллиантов. С 1 сентября, наряду со снижением минимального размера до 0,5 карата, ЕС введет обязательное использование схемы сертификации G7.

В Индии, где гранят и шлифуют около 90% всех алмазов мира, сразу заявили , что «недовольны объявленными сроками введения ограничений» и намерены добиться более гибких условий по эмбарго.