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МВФ: страны должны самостоятельно принимать решения по конфискации активов РФ

Официальный представитель МВФ Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов сообщила, что власти государств должны самостоятельно принимать решения, связанные с возможностью конфискации российских активов. Об этом пишет ТАСС.

В МВФ прокомментировали решение стран конфисковать активы РФ
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«Решения, связанные с конфискацией [российских] активов, должны приниматься властями соответствующих стран и юрисдикций [где находятся эти активы]», — объяснила она позицию фонда по этому вопросу.

Козак добавила, что для МВФ важно, чтобы любые подобные действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы.

До этого американский экономист Джеффри Сакс заявил, что инициаторы изъятия замороженных российских активов не задумываются о будущем и попросту занимаются импровизацией.

28 марта сообщалось, что Европейский союз решил не передавать Украине €5 млрд, полученные в качестве доходов от замороженных российских активов.

Ранее три страны решили отговорить ЕС от конфискации российских активов.

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