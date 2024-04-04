Раскрыты риски конфликта на Ближнем Востоке для рынка нефти

Конфликт на Ближнем Востоке создает риски для поставок нефти через Ормузский пролив, который обеспечивает транспортировку 20% мирового потребления нефти. Об этом заявила старший консультант «Имплементы» Евгения Попова, передает «Прайм».

По ее словам, последняя атака ВВС Израиля на иранское консульство в Сирии «создала ажиотаж вокруг цены на нефть» и в целом ситуация на Ближнем Востоке «продолжит оказывать влияние на нефтяные котировки».

«Несмотря на то, что доля Ирана в мировой добыче составляет 2-2,5%, он имеет стратегически важное географическое положение. Нарастают риски поставок нефти через Ормузский пролив, обеспечивающий 20% мирового потребления нефти. Так, геополитическая напряженность формируется вокруг всего аравийского полуострова», — добавила Попова.

В итоге, по мнению консультанта, может сформироваться небольшой дефицит из-за роста спроса в секторе бункеровки и нефтехимии. При этом если не произойдет никаких новых геополитических потрясений, то во втором квартале рынок может вернуться к балансу и цены на нефть стабилизируются, заключила она.