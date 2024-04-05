Цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с октября 2023 года

Цена нефти эталонной марки Brent впервые с октября 2023 года превысила $91 за баррель. Сырьё уверенно дорожает с начала недели из-за обострения отношений между Ираном и Израилем. Инвесторы опасаются, что возможная эскалация на Ближнем Востоке приведёт к перебоям с поставками энергоресурсов на глобальный рынок. При этом напряжённая обстановка сохраняется и в Красном море на фоне продолжающихся атак йеменских хуситов на торговые суда. Кроме того, поддержку нефтяным котировкам оказывает растущее потребление топлива в Индии и Китае, а также плановое сокращение добычи углеводородов в России, Саудовской Аравии и других странах ОПЕК+. Как в этих условиях может измениться стоимость сырья в ближайшие месяцы — в материале RT.

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Мировые цены на нефть обновили почти полугодовой максимум. Вечером 4 апреля стоимость сырья эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE поднималась больше чем на 2% и в определённый момент достигала $91,29 за баррель. В последний раз такой высокий показатель можно было наблюдать ещё 23 октября 2023-го.

Нефтяные котировки непрерывно растут с начала текущей недели. Главной причиной наблюдаемой динамики стало обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Напомним, 1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по территории иранского консульства в Дамаске. В ответ на это президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что еврейское государство «дорого заплатит за своё преступное деяние», а верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи пообещал «наказать порочный режим».

«Нестабильность в регионе пугает инвесторов, что и приводит к росту цен. Если кризис усугубится, Иран может перекрыть Ормузский пролив, а значит, нефть из Персидского залива не поступит на мировой рынок, в результате чего усилится глобальная нехватка сырья», — объяснил Игорь Юшков.

При этом напряжённая обстановка сохраняется и в Красном море, где йеменские хуситы продолжают атаковать торговые суда. В результате компаниям приходится менять транспортные пути и перевозить нефть более продолжительными маршрутами, что также приводит к её удорожанию, рассказала RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Есть и другие факторы повышения цен на нефть. С одной стороны, это высокий спрос на энергоносители в Индии и Китае, а с другой — добровольные сокращения добычи сырья в России, Саудовской Аравии и других странах ОПЕК+», — отметила Мильчакова.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входит более 20 нефтедобывающих стран. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья и тем самым регулируют предложение углеводородов на мировом рынке. Такая политика призвана удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

Сейчас стороны снижают нефтедобычу для поддержания цен и готовы принять новые решения, если потребуется. Об этом 3 апреля заявил российский вице-премьер Александр Новак по итогам встречи с представителями других государств альянса.

«Министерский мониторинговый комитет будет продолжать отслеживать выполнение участниками схем по корректировкам добычи нефти... Члены ОПЕК+ намерены и далее реагировать на изменения на рынке и принимать дополнительные меры в случае необходимости, опираясь на сильную сплочённость между всеми участниками сделки», — подчеркнул Новак.

По мнению аналитиков крупнейшего американского банка JPMorgan Chase, в ближайшие месяцы нефтяные цены продолжат расти и уже к концу лета могут впервые за два года достигнуть психологической отметки $100 за баррель. Как полагают специалисты, это во многом станет возможным именно благодаря действиям ОПЕК+, в частности России, пишет Bloomberg.

«Конечно, если в ближайшие дни обстановка между Израилем и Ираном нормализуется, то цены на нефть могут скорректироваться вниз до $85—86 за баррель. Однако более существенного обвала, скорее всего, не произойдёт из-за других влияющих на рынок факторов», — предположила Наталья Мильчакова.

Невидимый потолок

Вслед за удорожанием нефти эталонной марки Brent продолжают расти и котировки сырья российского сорта Urals. На торгах 4 апреля его стоимость поднималась до $79,27 за баррель — максимального уровня с 27 октября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные финансово-аналитического портала ProFinance.

Примечательно, что уже на протяжении почти девяти месяцев стоимость российской нефти стабильно превышает установленный Западом потолок цен. Такое положение дел может говорить о всё более слабом влиянии санкций на энергетический сектор России, уверены специалисты.

«Механизм (ценового потолка. — RT) не сработал, потому что рынок не обманешь. Здесь действуют объективные законы, которые невозможно нарушить. Если пытаться это сделать, могут возникнуть диспропорции, которые ударят по авторам подобных инициатив. Конечно, на Западе будут выдумывать всё новые предложения, но никакое санкционное давление уже не сможет сильно повлиять на нашу экономику», — сказал в комментарии RT глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Напомним, в 2022 году, после начала СВО, страны Европы вместе с США и рядом других государств стали поочерёдно отказываться от импорта российской нефти. Затем ЕС и G7 запретили своим компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель.

Свои действия на Западе объяснили желанием надавить на Россию и лишить её прибыли от продажи углеводородов. В ответ на эти ограничения Москва ввела запрет на поставки энергоресурсов всем, кто требует соблюдения потолка цен при заключении контрактов.

Одновременно российские компании начали перестраивать торговые маршруты, но на первых порах были вынуждены предоставлять значительные скидки. Например, в начале 2023 года нефть эталонной марки Brent на мировом рынке торговалась в среднем по $81,8 за баррель, тогда как Urals покупали примерно по $46,8.

Впрочем, по мере освоения новых транспортных путей российские нефтяники стали уменьшать размер скидок. В результате уже в июле 2023-го стоимость барреля Urals поднялась выше $60 и с тех пор не опускалась ниже этой отметки.

На этом фоне в последнее время страны Запада начали обсуждать возможность снижения ценового потолка для российской нефти, о чём в конце марта сообщили в Госдепартаменте США. Впрочем, по мнению экспертов, подобные инициативы уже вряд ли серьёзно скажутся на поставках сырья.

«США вместе с союзниками хотят показать, что они продолжают давить на Россию, ужесточая санкции. Однако уровень ценового потолка уже не имеет никакого значения. Само по себе появление такого ограничения привело к образованию на рынке теневого флота, который активно перевозит российское сырьё в обход западных запретов. Наша нефть сегодня и так продаётся выше потолка, поэтому его возможное снижение ни на что не повлияет», — подчеркнул Игорь Юшков.

Примечательно, что нынешние цены на российскую нефть превышают не только западный потолок, но и уровень, заложенный в федеральном бюджете на текущий год ($71,3). В этих условиях за первые три месяца 2024-го доходы государственной казны от продажи энергосырья увеличились на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составили почти 2,93 трлн рублей. Это примерно на 405 млрд рублей больше ожидаемого ранее (базового) уровня, свидетельствуют материалы Минфина.