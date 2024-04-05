Украина испытывает сильнейшую за всю историю страны нехватку сельскохозяйственных работников, которая вызвана продолжающимся конфликтом.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский газете Poilitico.

"Компании испытывают, вероятно, сильнейший в истории Украины дефицит людей, которые умеют управлять сельхозтехникой, например, тракторами, - сказал он. - Обычно таких людей хочет забрать армия, они нужны для управления танками и перевозки военных".

Газета отмечает, что дефицит сельхозработников в ближайшие месяцы может усилиться из-за снижения мобилизационного возраста на Украине с 27 до 25 лет. При этом в стране уже идет весенняя посевная кампания.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Она уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов проводят рейды и применяют к гражданам силу, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. Тем не менее украинские власти с конца прошлого года задались целью активизировать мобилизацию. В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский информировал, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы страны еще 500 тыс. человек. В конце марта главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский выступил с утверждением, что эта цифра была впоследствии существенно уменьшена.