Речи о массовом отъезде IT-специалистов из России нет, их количество за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ. ТАСС

Таким образом в ведомстве прокомментировали публикацию, появившуюся в газете «Коммерсантъ». Журналисты со ссылкой на данные консалтингового агентства Garant In писали, что в начале 2024 года в стране резко увеличился спрос IT-специалистов на программы получения вида на жительство за рубежом. В частности, речь шла о странах Европы. Газета.Ru

«За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников», — говорится в сообщении, размещенном в аккаунте Минцифры в соцсетях. Парламентская газета